Okan Buruk: Sadece 1 maç kazandık, rehavete kapılmayın

Beşiktaş'ı derbide 2-1 mağlup eden ve taraftarlarını memnun eden Galatasaray'da Okan Buruk, futbolcularını rehavete kapılmamaları konusunda uyardı.

Galatasaray'ın genç teknik direktörü Okan Buruk, hız kesmeden Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Yardımcılarıyla birlikte yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'nun takımını mercek altına alan Okan Hoca'nın, futbolcularıyla da rehavete kapılmamaları için toplantı düzenlediği öğrenildi.

"Rehavete kapılmayın"

"Bizim için önemli bir galibiyet ama sadece 1 galibiyet aldık. Beşiktaş gibi bir takımı yenmek bizim için değerli." diyen Buruk, sözlerine "Başakşehir'i de güzel oyunla yenip Dünya Kupası arasına taraftarımızla birlikte mutlu girmeliyiz. Sakın rehabete kapılmayın." şeklinde devam etti.

Sarı-kırmızılı takım, 12 Kasım Cumartesi günü ligin güçlü takımlarından Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.