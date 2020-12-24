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Okan Buruk: Sahadan çekilin
Fenerbahçe-Başakşehir maçında kırmızı kart gören Okan Buruk'un, hakeme ve oyuncularına söylediği sözler mikrofonlara yansıdı.
- Haber Merkezi
- 24.12.2020 - 08:59
- Güncelleme : 24.12.2020 - 09:41
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
3 kırmızı kartın çıktığı ve birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı maçta, tribüne yollanan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk adeta çıldırdı.
"ÇIKIN SAHADAN, ÇEKİLİN"
Buruk'un, 5 dakika içinde Rafael ve İrfan Can'ı oyundan atan hakem Bahattin Şimşek'in kararlarına sinirlenerek, "Çıkın sahadan, çekilin.” dediği duyuldu.
"2. SARIDAN PENALTI VER"
47 yaşındaki teknik adamın ayrıca maç içinde, "Yeni kural icat et, ikinci sarıdan penaltı ver." dediği belirtildi.