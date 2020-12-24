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    Okan Buruk: Sahadan çekilin

    Okan Buruk: Sahadan çekilin

    Fenerbahçe-Başakşehir maçında kırmızı kart gören Okan Buruk'un, hakeme ve oyuncularına söylediği sözler mikrofonlara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2020 - 08:59
    • Güncelleme : 24.12.2020 - 09:41
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    Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

    3 kırmızı kartın çıktığı ve birçok tartışmalı pozisyonun yaşandığı maçta, tribüne yollanan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk adeta çıldırdı.

    Okan Buruk: Sahadan çekilin #1

    "ÇIKIN SAHADAN, ÇEKİLİN"

    Buruk'un, 5 dakika içinde Rafael ve İrfan Can'ı oyundan atan hakem Bahattin Şimşek'in kararlarına sinirlenerek, "Çıkın sahadan, çekilin.” dediği duyuldu.

    Okan Buruk: Sahadan çekilin #2

    "2. SARIDAN PENALTI VER"

    47 yaşındaki teknik adamın ayrıca maç içinde, "Yeni kural icat et, ikinci sarıdan penaltı ver." dediği belirtildi.

    Okan Buruk: Sahadan çekilin #3

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