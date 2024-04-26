Okan Buruk: Şampiyon olmak istiyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamalarda, "Yarın derbiyi izleyeceğiz. Kendi maçlarımızı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

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Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar müsabakayı 3-0 kazanarak ligde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyişini sürdürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından konuştu.

"Muslera'yı tebrik ederim"

Buruk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Fernando Muslera'yı tebrik ederim, yeni bir rekor kırdı. Onun sayesinde gol yemedik. Çok fazla pozisyona girdik. İki takım da çok pozisyona girdi, zevkli bir maç oldu. Savunmada rakibe pozisyonlar verdik, bunu düzeltmemiz lazım. Adana Demirspor'u da kutlamak lazım, iyi oynadılar. Seyircileri de tebrik ederim, güzel bir ortam vardı. Sadece hava çok sıcaktı, nem oldu. Oyuncular da yoruldu. İkinci gol maçı bize kazandırdı. Üçüncü golde Mertens'in yine asisti, Icardi'nin golü."

"Şampiyon olmak istiyoruz"

"7 puanlık farkla hafta sonuna giriyoruz. Yarın derbiyi izleyeceğiz. Kendi maçlarımızı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Averaj anlamında gerideydik ve yakaladık, geçtik. Bütün futbolcularım gol için yaşıyor. Maç bitene kadar gol aradık. Averajın da çok önemi var."

"Hakim kaliteli bir oyuncu"