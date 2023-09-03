Okan Buruk: Şampiyonlar ligi bütçesini transferde kullanacağız Galatasaray'ın Teknik Direktörü Okan Buruk, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 4. haftada Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.

Maç sarı-kırmızılıların 3-0'lık üstünlüğüyle son buldu.

Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk önemli açıklamalar yaptı.

"Galatasaray kimliğine kavuşuyor"

Buruk'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Gaziantep FK'nın 3'lü savunma ile başlamasını beklemiyorduk. Orada oyuncularla konuştuk ve nasıl karşılayacağımızı göstermeye çalıştık. Maça iyi başladık. Pozisyonlar bulduk. İlk yarım saat rakibi kalemize de getirmedik. Soyunma odasındaki konuşmamızda doğru toplarla ikinci golü bulmaya çalışmayı konuştuk. Galatasaray kimliğine kavuşuyor. Angelino en iyi maçını oynadı. Kerem Demirbay üzerine koyuyor. Tete ikinci maçını oynadı. Oyuncularımız alışıyor. Hep sonuç, hem oyun olarak istediğimiz gibiydi her şey. Gol yemedik ligde. Kazanarak devam edeceğiz inşallah."

"Daha iyisini yapacağız"

"İyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Daha iyisini yapacağız. Bunu söylüyoruz ama insanlar anlamıyor. Hazırlık sürecindeyiz. Bu takım geçen sene 7., 8. haftada bu seviyelere geldi. Bunu bu sene erken yaptık. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz, 7 puan aldık ligde. Aradan daha iyi döneceğiz."

"Şampiyonlar Ligi'ndengelecek bütçeyi transferde kullanacağız"

"Avrupa'da transfer bitti, fırsat ve maddi anlamda kazanım var. Şampiyonlar Ligi katılım payımız, bütçemizde önemli bir gelir kalemi. Bunu kazandık. Avrupa'da transfer bitti ve aktif bir rol alabiliyorsunuz. Davinson Sanchez'den haberim yok henüz, Erden Bey bununla ilgili çalışmasına devam ediyor. Kimse merak etmesin. Herkes rahat olsun. Yönetim gerekeni yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nden bütçe gelecek. Bunu transferde kullanacağız."

"Kerem'e çok güveniyoruz"