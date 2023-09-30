Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı göstermek istiyoruz Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından "Kazanarak devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı göstermek istiyoruz" dedi.

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Süper Lig'in 7'inci haftasında Galatasaray, konuk ettiği Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Ligde üst üste 6'ncı galibiyetini alan sarı-kırmızılılar puanını 19 yaptı. Ankara temsilcisi ise 6 puanda kaldı.

Kazanılan üç puanın ardından sarı-kırmızılı takımın çalıştırıcısı Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"Oyuncularıma teşekkür ederim"

Buruk, sözlerine şu şekilde başladı:

Oyuncularıma teşekkür ederim. Seyircimize de teşekkür ederim. Hep takımın yanında oldular. Oyuncuların performansı çok iyiydi. Birçok rekor var ama Ankaragücü gibi takıma karşı da bu datalara ulaşmak önemliydi. 3 gün sonra maça çıkacağız, moral lazım. Biraz yorulduk ama güzel bir yorgunluk. Veriler, oyun... Ankaragücü gibi bir takıma karşı bunları yaptık, moral olacak.

"Zaha doğru zamanda 11 başladı, öz güven kazandı"

Gol atan Wilfried Zaha hakkında konuşan Okan Buruk, şunları dedi:

Zaha doğru zamanda 11 başladı, öz güven kazandı. Tanguy Ndombele dün ayağına darbe aldı, o yüzden oynatamadık. Kulübeye aldık ama riske etmedik. Çok maç var, oyuncu değişikliği hep yapacağız. Bu oyunun üzerine koyarak gideriz inşallah.

"Kerem Artürkoğlu ilk defa farklı pozisyonda oynadı"

Okan Buruk, oyuncu tercihleriyle ilgili şu sözleri sarf etti:

Kerem Artürkoğlu ilk defa farklı pozisyonda oynadı. Önemli performans gösterdi. Zaha'yı da farklı pozisyonlarda kullanabiliriz. Halil Dervişoğlu'nu öyle değerlendirebiliriz.

"Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı göstermek istiyoruz"

Oyuncularına güvendiğini söyleyen Okan Buruk, şu açıklamayı yaptı: