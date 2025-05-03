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Galatasaray, Süper Lig’in 34’üncü haftasında sahasında ağırladığı Sivasspor’u 4-1 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇI ÇOK ERKEN BİTİRDİK"

Okan Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Oyun gücümüz, kendi iç saha maçlarımız, taraftarımızla birlikte baskımız, ilk bölümde çok erken attığımız goller, çok erken 4-0'a geldi maç. Maçı çok erken bitirdik. Bu önemli. Sivasspor gibi bir takıma karşı attığımız erken goller oyunu daha rahat oynamamızı sağladık. Sakatlık risklerini, kart risklerini azaltmaya çalıştık erken gelen skorla. Tek sıkıntımız Eren'le ilgili oldu. 1-2 gün içinde belli olur durumu.

"İKİ KUPAYI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Buruk, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

Hep önde oynadık, rakibe geçiş şansı vermedik. Önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolunda yürüyoruz. Mayıs ayı bizim için önemli. Galatasaray'ın bu aydaki başarı oranı çok yüksek. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. Maçtan önce de söyledim, stadyum çok erken doldu, bir derbi maçı gibiydi, birçok insan da bizi televizyondan destekledi. Yolumuza devam ediyoruz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Oyuncularımın performansları, konsantrasyonları çok yüksek. Bunu devam ettireceğiz.

"OSIMHEN'İ BEN ENGELLEDİM"

Victor Osimhen hakkında konuşan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Kariyer rekorunu daha yukarıya çekmesini biraz da ben engelledim. Bir sonraki maçını da düşünerek ben erken oyundan aldım. Sakatlık riski ve kart riski de vardı. Bugün 3 gol de atabilirdi rahat bir şekilde ama oyuncularımızı korumak istiyoruz. Ben biraz kariyer rekorunu geliştirmesini engellemiş olabilirim. (Gülerek)

"GALATASARAY TARAFTARININ HEYECANI İKİ KAT ARTTI"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonluk yolunda az bir yolları kaldığını aktaran Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Mayıs ayı geldi. Galatasaray taraftarının heyecanı iki kat arttı. Bugün bunu maçın başından itibaren oyuna yansıttık. Bugün bizi izlemeye gelen herkese teşekkür etmek istiyorum. Yoğun bir ilgi vardı. Bir derbi maçın bilet talebi gibiydi. Oyuncuların isteği, konsantrasyonu, rakibi önemsedik ve özellikle ilk yarıda Galatasaray’ın oyununu ortaya koyduk. Oyunu hep önde oynadık. Rakibimize şans vermedik, önemli şanlar yakaladık. Bizim için önemli bir galibiyet. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Şampiyonluk yolunda az bir yolumuz kaldı. Emin adımlarla devam etmek istiyoruz.

"3 MAÇLIK SERİYİ KAZANARAK ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Sıradaki 3 maçı kazanarak şampiyon olmak istediklerine vurgu yapan Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Maç maç bakıyoruz. Rakibimizin maçına çok bakmadan kendi maçımıza odaklanıyoruz. 3 maçlık seriyi kazanarak şampiyonluğu ilan etmek istiyoruz. Zor bir Trabzon deplasmanına gideceğiz. Kayseri maçı ve deplasmanda Göztepe maçına çıkacağız. Hedefimiz burada kazanarak şampiyonluğu ilan etmek. Rakibimizin yarın puan kaybetmesi bize avantaj sağlayacak. Umarım en kısa zamanda şampiyonluğu ilan edebiliriz. Aynı konsantrasyon ile devam etmemiz gerekiyor. Önemli olan bizim işimizi doğru şekilde yapmamız.

"BEKLERİN KAPANAN TAKIMLARA KARŞI HAREKETLİLİĞİ POZİSYON OLUŞTURUYOR"

İç sahada oynadıkları ve kapanan takımlara karşı bek oyuncularının katkısına dikkat çeken Buruk, şunları dedi:

Size gelen takımlar defansif anlamda yoğunluğu olan takımlarla oynuyorsunuz genel olarak. Üretmek için hareketliliğe ihtiyaç oluyor. Sallai’yi bek olarak kullanma sebeplerimizden biri savunma arkası koşuları yapması. Eren koşuları yaptı. Bunlar daha çok üretmenizi sağlıyor. İlk golde Eren’in koşusu önemli koşulardan biriydi. Bazen gereksiz uzun paslar oynadık. Beklerin kapanan takımlara karşı hareketliliği daha fazla pozisyonda girmenize yol açıyor.

"KENARDA DAHA HASSAS DÜŞÜNÜYORUZ"

Victor Osimhen’in 70’inci dakikada oyundan çıkmasının sorulması üzerine Buruk, şunları dedi:

3’üncü gole yakındı. Kariyer rekorunu kırmış, gelişmesini ben engellemiş oldum. Kenarda daha hassas düşünüyoruz. Sarı kart sınırında olması ve sakatlık risklerini azaltmak için oyundan çıkardım. İlk değişikliği ilk yarı yaptığımız için 2 kere oyunu durdurma şansımız vardı. İkinci değişiklikte 3 oyuncu değiştirmeyi düşündüm. Oyuncularımızı korumaya çalışıyorum. Gollerini bir sonraki maça saklamasını ve atmasını diliyorum.

"ÇOK FORMDAYIZ"

Okan Buruk sözlerini şu ifadelerle noktaladı: