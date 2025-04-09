Okan Buruk, Samsunspor maçının ilk 11'ini belirledi

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un, zorlu mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirlediği ifade edildi.
KALE MUSLERA'DA
TRT Spor'un haberine göre tecrübeli teknik adam, kaleyi Fernando Muslera'ya emanet edecek.
SAVUNMA HATTI
Savunmanın sağında Kaan Ayhan, solunda Eren Elmalı'nın olması bekleniyor. Stoper ikilisi, Davinson Sanchez - Abdülkerim Bardakcı'dan oluşacak.
ORTA SAHA BOZULMAYACAK
Okan Buruk'un, kupada oynanan Fenerbahçe maçındaki orta alan kurgusunu bozmayı düşünmediği ifade edildi.
Lucas Torreira - Mario Lemina ikilisinin önünde Gabriel Sara yer alacak.
KANATLAR YUNUS VE BARIŞ ALPER
Kanatlarda da Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz forma giyecek.
FORVET OSIMHEN
Galatasaray'da ileri uçta ise Victor Osimhen görev yapacak.
FRANKOWSKI, FORMA GİYEMEYECEK
Sarı-kırmızılılarda, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski; Samsun deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.
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