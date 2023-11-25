Okan Buruk: Manchester United maçını kazanarak, avantaj yakalarız Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından " Bayern Münih maçı, Alanyaspor maçı, Manchester United maçı fark etmiyor. Hedefimiz kazanmak" dedi.

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Galatasaray, Süper Lig’in 13’üncü hafta karşılaşmasında konuk ettiği Alanyaspor’u 4-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 37’nci dakikada Mauro Icardi, 45 ve 59’uncu dakikalarda Dries Mertens, 70’inci dakikada Wilfried Zaha kaydetti.

Alınan kritik üç puanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Skor ve oyuncuların performansı olarak mutluyum"

Alanyaspor karşısında oynanan oyunu değerlendiren Buruk, şunları dedi:

Topa sahip olmak ve topun bizde kalması sevindirici. Bunu maçın başından sonuna kadar yaptık. Birçok şeyi maçın başından sonuna kadar iyi yaptık. Konsantrasyon, sahaya yayılma... Ceza sahasında topla buluşma, yarattığımız gol beklentisi, attığımız 4 gol... Birçok pozisyonu da atabilirdik. Maçı ciddi şekilde bitirdik. Taraftarla birlikte bu maçı güzel bitirdik. Bize yakışan bir oyun oldu. Skor ve oyuncuların performansı olarak mutluyum.

"İnşallah önemli bir şeyi yoktur"

Davinson Sanchez'in sağlık durumu hakkında konuşan Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Davinson Sanchez'in ayağında ağrı oldu, inşallah önemli bir şeyi yoktur ve bir sonraki maça yetişir.

"Hedefimiz kazanmak"

Manchester United ile oynanacak Şampiyonlar Ligi grup maçını değerlendiren Buruk, şu ifadeleri kullandı: