Okan Buruk: Süper Kupa'yı oynasaydık bu maça daha iyi başlayabilirdik Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "İlk yarı aslında biraz yavaş oynadık. Daha hızlı oynayabilirdik. Rakip boşluklar verdi ama ilk yarı biraz uyuduk. İkinci yarı ile birlikte daha çok rakip kaleye gittik. Golü hissettiğimiz dakikalar başladı. Barış, Hakim ve Mauro'nun golleriyle maçı kazandık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İlk golü bulduk, özgüven arttı ve maç değişti. 2-0 sonrası maçı bitirdik. Önemli bir takıma karşı kazandık ve gol yemeden bitirdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra zaman zaman eşleşmelerde sıkıntılar oldu. Önemli bir galibiyet, oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor da iyi takım, onlara da başarılar" dedi.

"Her oyuncuyu oynatamıyorum"

İkinci yarı öncesinde oyundan aldığı Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili Okan Buruk, "Kerem değerli bir oyuncumuz. Taktiksel bir değişiklik yaptık. Çok önemli oyuncularımız, geniş bir kadromuz var. Üzülmeler olabilir. Her oyuncuyu oynatamıyorum. Bu benim için manevi olarak zor. Hepsini oynatmak istiyoruz ama tercihler de yapmak lazım. Her şeyden önemlisi takım başarısı" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğu istiyoruz"

Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: