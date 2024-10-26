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Ameliyat olan Okan Buruk, taburcu edildi

Ameliyat olan Okan Buruk, taburcu edildi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, başarılı bir şekilde geçen apandisit ameliyatının ardından yattığı hastaneden taburcu oldu. Buruk, "Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim" dedi.