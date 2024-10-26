Geçtiğimiz gün rahatsızlanarak hastaneye götürülen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ani bir soruna neden olan apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınmıştı.
Başarılı bir operasyon geçiren teknik adam, bugün hastanede taburcu edildi.
"İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ"
Sarı-kırmızılı takımı çalıştırıcısı, hastane çıkışında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) şu açıklamayı yaptı:
Her şey yolunda. İşimizin başındayız. İyiyim.
Okan Buruk'a hastane çıkışında Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu grubu katıldı.
TAKIMIN BAŞINDA YER ALACAK
Buruk, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 28 Ekim Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinde de takımının başında yer alacağını aktardı.
Öte yandan Okan Buruk, derbi öncesi son antrenmanda da takımın başında yer alacak.
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