Okan Buruk takımdan gidecek isimleri belirledi

Yeni sezon hazırlıklarının startını veren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımdan gönderilecek oyuncuları belirledi. 5 ismin gönderilmesini isteyen Buruk, yönetime bildirdi.

Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Okan Buruk, yeni sezondaki tek hedeflerini şampiyonluk olarak açıklarken takımdan ayrılacak isimleri de yavaş yavaş belirliyor.

Sarı-kırmızılılarda yeni sezon planlamasında yer almayan isimlerden bazıları belli oldu.

Sacha Boey ve Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı ekipten ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtilen iki oyuncu, Galatasaray'ın ilk antrenmanında yer almamıştı.

2 yabancı 3 yerli yolcu

Sözleşmeleri devam eden Boey ve Diagne'nin menajerlerine, kulüp bulması talimatı verdiği bildirildi. Menajerlerin İtalya ve Fransa'dan bazı takımlarla temas halinde oldukları da ifade edildi.

Ayrıca yerli oyunculardan Ömer Bayram, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'ın da gidecek oyuncular arasında olduğu belirtiliyor. Ömer Bayram'ın adı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile anılıyor.

Marcao, Sevilla yolcusu

İspanyol ekibi Sevilla'ya transfer olması beklenilen Marcao da hazırlık kampına katılmadı. Brezilyalı stoperin, sarı-kırmızılılara iyi bir bonservis kazandırarak gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

26 yaşındaki oyuncu Aslan'a, 2019'un Ocak ayında Portekiz temsilcisi Chaves'ten gelmişti. Galatasaray formasıyla toplam 140 karşılaşmada görev alan Marcao, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.