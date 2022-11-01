Petrol
95.06
2.42%
Euro
18.5048
0.55%
Dolar
18.62
0.07%
Altın
989.73
1.32%
Borsa
4050
1.79%
Bitcoin
383.508
-0.11%
BTXN Coin
10.38
-0.76%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Okan Buruk takımı Icardi üzerine kuruyor

    G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı hücum planını Mauro Icardi üzerine kuruyor.
    • 01.11.2022 - 16:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Okan Buruk takımı Icardi üzerine kuruyor

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbide 3 puana ulaşmak için planlarını Mauro Icardi üzerine kuruyor.

    Arjantinli oyuncunun antrenman ve maç performansından memnun olan tecrübeli teknik adam Icardi'nin Beşiktaş derbisinde toplu buluşturulmasını istedi ve orta saha ve kanat oyuncularına 'Topu İcardi ile buluşturun' talimatı verdi.

    "Kafanıza göre şut çekmek yok"

    Kanat ve bek oyuncuları başta olmak üzere Buruk, Mertens'ten de özellikle 3. bölgede, ceza sahası içinde İcardi'yi beslemeleri, pasları ile Arjantinli oyuncunun desteklenmesini istedi.

    Okan Buruk, Mertens ile birlikte kanat oyuncularına da içeri katedip şut çekmelerini değil, pasları, kanat organizasyonları ile gole gidecek yolun İcardi'den geçmesini istedi ve 'Kafanıza göre şut çekmek yok' uyarısında bulundu.

    Okan Buruk takımı Icardi üzerine kuruyor #1

    Rashica'nın yeri garanti diğer kanat ise belirsiz

    Beşiktaş derbisi öncesi yapılan ilk idmanda Icardi'nin daha fazla buluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptıran Galatasaray teknik direktörü ayrıca performansından çok memnun olduğu Rashica'dan da vazgeçmeyecek.

    Kosovalı futbolcunun derbide 11'de olması garanti görülürken diğer kanatta ise şu anda bir soru işareti hakim. Bu bölgede forma yarışında Kerem ve Barış Alper arasında Buruk çalışmalardaki performanslarına göre karar verecek.

    Okan Buruk takımı Icardi üzerine kuruyor #2


    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı
    Gündem

    İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Advertorial

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Malatya'da hırsız evi önce soydu sonra ateşe verdi
    3. Sayfa

    Malatya'da hırsız evi önce soydu sonra ateşe verdi

    Görüş Bildir