Okan Buruk takımı Icardi üzerine kuruyor

G.Saray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı hücum planını Mauro Icardi üzerine kuruyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbide 3 puana ulaşmak için planlarını Mauro Icardi üzerine kuruyor.

Arjantinli oyuncunun antrenman ve maç performansından memnun olan tecrübeli teknik adam Icardi'nin Beşiktaş derbisinde toplu buluşturulmasını istedi ve orta saha ve kanat oyuncularına 'Topu İcardi ile buluşturun' talimatı verdi.

"Kafanıza göre şut çekmek yok"

Kanat ve bek oyuncuları başta olmak üzere Buruk, Mertens'ten de özellikle 3. bölgede, ceza sahası içinde İcardi'yi beslemeleri, pasları ile Arjantinli oyuncunun desteklenmesini istedi.

Okan Buruk, Mertens ile birlikte kanat oyuncularına da içeri katedip şut çekmelerini değil, pasları, kanat organizasyonları ile gole gidecek yolun İcardi'den geçmesini istedi ve 'Kafanıza göre şut çekmek yok' uyarısında bulundu.

Rashica'nın yeri garanti diğer kanat ise belirsiz

Beşiktaş derbisi öncesi yapılan ilk idmanda Icardi'nin daha fazla buluşturulmasına yönelik çalışmalar yaptıran Galatasaray teknik direktörü ayrıca performansından çok memnun olduğu Rashica'dan da vazgeçmeyecek.

Kosovalı futbolcunun derbide 11'de olması garanti görülürken diğer kanatta ise şu anda bir soru işareti hakim. Bu bölgede forma yarışında Kerem ve Barış Alper arasında Buruk çalışmalardaki performanslarına göre karar verecek.