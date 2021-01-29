Okan Buruk tesislerden ayrıldı

Başakşehir ile yollarını ayıran Teknik Direktör Okan Buruk, Fatih Terim Stadı'ndan ayrıldı.

Başakşehir ile yollarını ayıran Teknik Direktör Okan Buruk, tesislere veda etti.

AÇIKLAMA YAPMADI

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan aracıyla çıkış yapan Buruk, basın mensuplarıyla vedalaşırken, herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile yolların karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldığını açıkladı.

Resmi siteden yapılan Okan Buruk bildirisinde, "Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olmamızda büyük pay sahibi olan Okan Buruk ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.