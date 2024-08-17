Okan Buruk: TFF'ye teşekkür etmek istiyorum Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor maçının ardından Süper Lig'deki 3. hafta karşılaşmasını ileri tarihe erteleyen Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür etti.

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Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor, konuk ettiği Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın golleri 41'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu ile 59'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

Konyaspor'un tek golünü ise 44'üncü dakikada Oğulcan Ülgün kaydetti.

Karşılaşmanın ardından ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli açıklamalara imza attı.

"MAÇIN ZOR GEÇECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Konyaspor deplasmanı hiç kolay olmuyor. 3-4-3 ile başlamalarını beklemiyorduk. Onu gördükten sonra biz de o şekilde onları karşıladık. İlk yarı top bizde olsa da rakibimizi kalemize yaklaştırmadık. Ama oradaki oyun hızımız yeterli olmadı. Maçın berabere gitti her bölümde oyun çok yavaşlıyor. Hem ligi kalitesi hem de maçın kalitesi düşüyor. Hakemlerin oyundaki zaman geçirme üzerine eğilmeleri gerekiyor. Oyunu hızlandırmaları gerekiyor.

"VAR'A ÇAĞRILMASI BENCE DOĞRU DEĞİLDİ"

Hakemin VAR'a çağrılmasıyla ilgili olarak Buruk, şunları dedi:

Rakibimiz uzun topu ve ikinci topu oynayan iyi bir takım. Onların da iyi bir oyun planı vardı ve doğru şekilde kullandılar. Attığımız gol çok tartışılacak bir gol. Kim kime faul yapıyor belli değil. Bu kadar belli olmayan müdahaleye VAR karışıyor. Çok enteresan. Belki ceza sahasında olsa Torreira'ya penaltı diyebilirsiniz. VAR'a çağrılması bence doğru değildi.

"KAZANARAK DEVAM ETMEK GÜZEL OLDU"

Kazanmanın güzel olduğunu söyleyen Buruk, şu sözleri sarf etti:

Kazanarak devam etmek güzel oldu. Transfer dönemi bittiğinde inanılmaz bir mutluluk oluyor içimde. Herkesin kafası karışık. Gitmek isteyen, kalmak istemeyen, sizin göndermek istediğiniz. Çok zor bir dönem. şimdi hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde olmak. Zorlu bir maç bekliyor. İnşallah tekrar orada mücadele ederiz.

"OYUNCU BİZDEN AYRILANA KADAR BİZİM OYUNCUMUZ"

Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Bir oyuncu bizden ayrılana kadar bizim oyuncumuz. Ben Kerem'i 11'e aldıysam demek ki onun kalmasını istiyorum. Onun hep Avrupa hedefi vardı. Bu hedefler doğrultusunda görüşmeler oluyor ama ben oyuncuları kullanmaktan yanayım. Aynı şeyi Zaha da söyledim. Senin burada olman bizi rahatsız etmez. İstersen Konya'ya gidelim dedim. Ama gelmek istemedi. Kalırsa da bizim için çok değerli bir oyuncu.

"TRANSFER YAPMAMIZ İÇİN LİMİT AÇMAMIZ LAZIM"

Transfer hakkında konuşan Okan Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bizim transfer yapmamız için limit açmamız lazım. bu limiti açabilirsek transfer yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi de limit açmanın bir yolu.

"TFF'YE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Basın toplantısında da konuşan Okan Buruk, Süper Lig maçlarını erteleyen Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür etti.

Buruk, şöyle konuştu: