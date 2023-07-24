Okan Buruk: Transferi düşünmüyorum, tek düşüncemiz Şampiyonlar Ligi Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, transferden çok sahaya odaklandıklarını, Şampiyonlar Ligi'nde olmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

AA & Ensonhaber

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu karşılaşmasında Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve futbolcu Kerem Aktürkoğlu, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Okan Buruk: "Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum"

Buruk, "Sahasında iyi oynayan bir takımla (Zalgiris) karşılaşacağız. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Avantajlı bir skor almak istiyoruz." dedi.

Kerem Aktürkoğlu: "Zor olacak"

Kerem Aktürkoğlu ise,

Galatasaray'ın yeri her zaman Şampiyonlar Ligi'dir. Zalgiris'e saygı gösteriyoruz. Rakibimizin güçlü yanları var, onları iyi analzi ettik. Zor olacak. Bize yakışanı yapıp, rövanş öncesinde avantajlı skoru alacağız.

şeklinde konuştu.

Süper Kupa

Süper Kupa ile ilgili de açıklamalarda bulunan Buruk,

Süper Kupa'nın tarihi ve nerede oynanacağı belli değil. Azerbaycan'da olursa, oradaki taraftarlarımızla bir Süper Kupa sevinci yaşamak isteriz.

ifadelerini kullandı.

Okan Buruk,

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. Oyuncularımız, stadımız, taraftarımız... Buna hazırız. Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi serüveni yaşadım. İnşallah bunu Galatasaray'da da gerçekleştiririm.

dedi.

"Geçen sene şampiyon olduk..."

Kerem Aktürkoğlu ise,

Şampiyonlar Ligi müziği ile sahaya çıkmadım, bu hayallerim arasında. Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz. Ülke olarak bu elemelerden kurtulup, direk gruplardan başlamalıyız. Kaliteli oyuncuların transferi beni mutlu ediyor. Geçen sene yaptıklarımız ortada. Geçen sene şampiyon olduk, bu sene de Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz.

sözlerini kullandı.

"Transferi düşünmüyorum"

Zaha'nın transfer süreci ile ilgili de konuşan Galatasaray Teknik Direktörü,

Transferler için yüz yüze konuşuyoruz, video konferans yapıyoruz. Bir oyuncunun, hocasında bilgi alması önemli. Tek düşüncemiz Şampiyonlar Ligi. Transferi kenara bıraktık. İstediklerimiz ve düşündüklerimiz belli. Erden Bey, yönetim gerekeni yapıyor. Ben sahaya odaklandım. Transferi düşünmüyorum. Çok iyi oyuncularım var. Sahaya odaklanmak istiyorum. Değerli eleme maçları oynayacağız. Transferler gelir, gider... Bizim heyecanımız Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek.

dedi.