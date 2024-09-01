Okan Buruk, üçüncü sezonuna 3’te 3 ile başladı
İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında Adana Demirspor’u deplasmanda 5-1 mağlup ederek oynadığı 3 maçta 3. galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılılar ilk haftada evinde Hatayspor’u 2-1, ikinci haftada ise deplasmanda aynı skorla Konyaspor’u mağlup etti.

Galatasaray'ın 3. hafta Gaziantep FK ile sahasında oynayacağı maç ise ertelendi.

3'TE 3'LE BAŞLADI

4. haftada deplasmanından 5-1’lik skorla dönen sarı-kırmızılılar, böylece teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk kez lige 3’te 3’lük galibiyet serisiyle başladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)