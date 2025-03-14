Okan Buruk ve Emre Belözoğlu yeniden bir arada
Haber Merkezi

Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında lider Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka öncesinde eski takım arkadaşları bir araya geldi.

EL SIKIŞTILAR

Yıllarca birlikte top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor'un çalıştırıcısı Emre Belözoğlu, maç öncesi el sıkıştı.

A Milli Futbol Takımı, Galatasaray ve Inter'de aynı anda forma giyen iki futbol adamı, birbirine başarılar diledi.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor