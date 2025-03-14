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Okan Buruk ve Emre Belözoğlu yeniden bir arada

Okan Buruk ve Emre Belözoğlu yeniden bir arada Galatasaray - Antalyaspor maçı öncesinde eski takım arkadaşları Okan Buruk ve Emre Belözoğlu, birbirlerine başarılar diledi.