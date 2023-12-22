Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın derbi planı Süper Lig'in merakla beklenen derbisine sayılı saatler kaldı. Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'ı ağırlayacağı dev maç öncesi iki hocanın da taktikleri belli oldu.

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Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki heyecan dolu derbi, Süper Lig'in 18. haftasında, 24 Aralık Pazar günü gerçekleşecek.

Birkaç günlük hazırlanma süresini iyi değerlendiren teknik adamlar, taktik idmanlarında futbolcularından ne istediğini anlatırken, hocaların derbi planları da belirli oranda ortaya çıkmaya başladı.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un derbilerdeki önemli formu dikkat çekiyor.

Geçen sezon sarı-lacivertlileri iki maçta da 3 golle mağlup eden sarı-kırmızılılarda moraller yüksek.

Galatasaray'ın derbi planı

Başarılı hoca, Fenerbahçe'nin savunmasındaki eksiklere dikkati çekerken, Fred'in yokluğunda da Torreira'ya önemli bir görev verecek.

Rakibinin İsmail Yüksek ve Miguel Crespo ikilisiyle çıkmasını bekleyen Okan Buruk, orta sahada iki savunma yönü yüksek olan oyuncunun oyun kuramayacağını düşünerek Torreira'dan pres yapmasını isteyecek.

Böylece sarı-lacivertlilerin hücuma çıkışını önlemek isteyen Buruk'un hücumda da Icardi, Kerem ve Zaha gibi isimlerle golü araması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin stoper hattını da yeterli görmeyen Galatasaray'ın, buradaki zaaflardan da yararlanmak istediği bilgisine ulaşıldı.

Sarı-lacivertlilerin hücum hattındaki etkisini iyi bilen Buruk, savunma oyuncularından da maksimum seviyede dikkat etmelerini istedi.

Fenerbahçe'nin derbi planı

Öte yandan Fenerbahçe de derbiye iyi hazırlandı. İsmail Kartal yönetiminde taktik idmanlarını yapan sarı-lacivertliler orta sahada Fred'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşasa da deneyimli teknik adam Miguel Crespo'ya güvenoyu verdi.

İsmail Yüksek ve Miguel Crespo'nun Sebastian Szymanski ile birlikte iyi bir uyum yakalayacağını düşünen İsmail Hoca, Galatasaray'ın temposunu düşürmek istiyor.

Orta sahada kazanılan topların kanat oyuncularıyla buluşturulmasını isteyen Kartal'ın mücadeleyi de geniş bir alana yayması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'nin uyumunu videolarla savunma oyuncularına izleten Kartal, bu ikiliye de özel önlem alacak.

Edin Dzeko'nun maça yetişmesini uman Kartal, hücumda da Tadic, İrfan Can, Szymanski ve Dzeko ile Galatasaray'a karşı gol arayacak.

Bakalım bu iki takımımızdan hangisi 3 puana ulaşacak...