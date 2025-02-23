Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun derbi planı!

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Süper Lig'in 25. haftası tarihi bir maça sahne olacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe haftanın kapanışında kozlarını paylaşacak.

Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği tarihi maç sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Bu dev müsabaka 24 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Teknik direktörler Okan Buruk ve Jose Mourinho ise derbide sahaya çıkaracağı 11'i belirlemeye çalışıyor.

GALATASARAY'IN KADROSU

TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılıların kalesini Muslera koruyacak. Okan Buruk'un takımını 4'lü defans kurgusuyla sahaya çıkarması bekleniyor.

Savunmanın sağında Frankowski, solunda Eren Elmalı forma giyecek. Stoper ikilisi Davinson ve Abdülkerim'den oluşacak.

Orta sahanın merkezinde Torreira'nın yanında Lemina şans bulacak. Bu ikilinin önünde ise Sara'nın forma giymesi bekleniyor.

Hücum hattının solunda Barış Alper Yılmaz görev alacak. Sağ kanat için 2 alternatif var. Sağlık ekibinin derbiye yetiştirmeye çalıştığı Yunus Akgün bu bölgedeki ilk tercih. Milli futbolcu riske edilmezse sağ kanatta Sallai görev yapacak.

Galatasaray'ın en büyük gol umudu bu maçta da Osimhen olacak.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Sarı-lacivertlilerin kalesini İrfan Can Eğribayat’ın koruması bekleniyor. Üçlü savunma hattı Yusuf, Amrabat ve Skriniar'dan oluşacak.

Orta sahanın merkezinde Fred ve Szymanski, önlerinde ise Tadic’in oynaması bekleniyor. Sağda Oğuz Aydın, sol kanatta Filip Kostic forma giyecek.

Jose Mourinho, ileri uçta bu sezon toplamda 52 gol katkısı üreten Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko'dan vazgeçmeyecek.