Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun derbi taktikleri

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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi saat 20.00'de oynanacak.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği maç, şampiyonluk düğümünü de çözebilir. Galatasaray, kazanması halinde puan farkını 9'a çıkaracak, Fenerbahçe kazanırsa 3 puana düşecek.

Dev maç öncesinde teknik adamlar da planını kurdu. Yoğun kar yağışı nedeniyle taktik idman yapmakta zorlanan iki takımdan Okan Buruk'un, takımı hücum prese hazırladığı bilgisi geçildi.

OKAN BURUK'TAN HÜCUM PRES PLANI

Buruk, Fenerbahçeli savunmacıların baskı anında hata yaptığını düşünüyor. Bu anlamda da hücum oyuncularına pres vurgusu yapan başarılı çalıştırıcının en büyük kozu ise kuşkusuz Victor Osimhen olacak.

FENERBAHÇE'DE EN-NESYRI VE TALISCA KOZU

Fenerbahçe cephesi ise, Galatasaray'a özel bir taktikle hazırlanmıyor. Her zamanki taktiğiyle sahaya çıkacak olan Jose Mourinho, Kostic'in orta yapma özelliği ve En Nesyri'nin hava topu hakimiyetiyle gol arayacak.

Takımın golcü futbolcusuna hücum hattında ise Anderson Talisca'nın eşlik etmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldız, uzaktan şutlarıyla Galatasaray kalesine zor anlar yaşatacak.

Bakalım zorlu derbiyi hangi takım kazanacak... Yorumlarınızı bekliyoruz.