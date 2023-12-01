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Okan Buruk, Victor Nelsson için kararını verdi! Veda mı, devam mı?

Okan Buruk, Victor Nelsson için kararını verdi! Veda mı, devam mı? Galatasaray'da bu sezon formasını Davinson Sanchez'e kaptıran Victor Nelsson, tavırlarıyla Okan Buruk'un gözünden iyice düştü. Danimarkalının devre arasında takımdan gönderilmesi bekleniyor.