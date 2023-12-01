Okan Buruk, Victor Nelsson için kararını verdi! Veda mı, devam mı?

Galatasaray'da Victor Nelsson'un geleceği tartışılan konulardan bir tanesi oldu.
Teknik direktör Okan Buruk, Davinson Sanchez'in uzun süreli sakatlığına rağmen Danimarkalı stopere Manchester United maçında ilk 11'de görev vermedi.
Kadroda olması beklenen futbolcunun tavırlarından rahatsız olan Buruk'un, son anda kararından vazgeçip Kaan Ayhan'la maça başladığı öğrenildi.
Gidişine onay çıktı
83. dakikada oyuna dahil olan Victor Nelsson'un isteksiz görüntüsü dikkat çekerken Okan Buruk'un da devre arası Danimarkalı savunmacının gönderilmesine onay verdiği belirtildi.
Galatasaray yönetiminin gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.
Deneyimli futbolcu, bu sezon Davinson Sanchez'in transferi sonrası gözden düşmüştü. Nelsson, bu sezon 11'i ilk 11'de olmak üzere 17 maçta süre buldu.
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