Okan Buruk: Daha fazla gol bulabilirdik Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2 yendiği maçın ardından konuşan Okan Buruk, "Sakin oynadık, hücumda top bizde kaldı." dedi.

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Süper Lig'in 5. haftası, Galatasaray ve Samsunspor'un mücadelesine sahne oldu.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı 4-2 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.

"Daha çok gol atabilirdik"

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk şunları söyledi:

"Samsunspor'u Hüseyin Eroğlu'nu tebrik ederim. Çok iyi oynadılar. Pozisyona girdiler, goller attılar. Bu kez çok farklı bir Samsunspor vardı. Hücumda çok kaliteliydiler. Sakin oynadık, hücumda top bizde kaldı. Bir iki daha doğru geçiş yapsak, daha çok gol atabilirdik. İlk yarıya çok rahat bir şekilde girdik. Sonrasında oyuncularımıza çarparak goller yedik. Çok iyi frikik atılmadı ama futbolda bu var. Aynısını Molde maçında biz attık ama bu kez yedik. Sonrasında hamleleri yaptık. Defansta dikkatli oynadık."

"Milli maç dönüşleri zordur ama kazandık"

"Yeni oyuncuları sahaya sürdük. Hakim Ziyech olumlu işler yaptı. Antrenmanda bunu bana vermişti, böyle oynamasını bekliyordum. Tanguy Ndombele de olumlu işler yaptı. Maçın başında çok daha iyi oynadık. Bunu bundan sonraki maçlarda devam ettirmeliyiz. Oyuncularıma teşekkür ederim. Milli maç dönüşleri zordur ama kazandık."

"Kerem bizim için önemli bir oyuncu"

Buruk ayrıca şöyle dedi: