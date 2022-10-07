Okan Buruk: Yerli kuralı herkesi mutsuz ediyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yabancı kısıtlaması nedeniyle zorlandıklarını bir kez daha yineledi.

Galatasaray'ın genç teknik direktörü Okan Buruk, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuyu yine 8+3 kuralına getiren genç hoca, "8+3 kuralını benden başka konuşan yok. Seyirci mutsuz, medya mutsuz, hocalar mutsuz. Kimin mutlu olduğunu, kimin fayda sağladığını merak ediyorum. Bu kural gelmeden önce Milli Takım başarılıydı, oyuncularımız da Avrupa'ya gidiyordu. İnşallah bu sorunlar çözülür. TFF'nin bu konuyla ilgili çalışma yaptığını ve yapacağını biliyoruz. Bu kurala adapte olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Türk oyunculara astronomik rakamlar isteniyor"

Yurt dışındaki yerli oyuncuların da pahalı olduğunu belirten Okan Buruk, "Türk futbolcu transferi kısıtlı. Oyuncu yetiştirme sıkıntımız var. Kendi altyapımızdan oyuncuları yetiştirmemiz gerekiyor. Türk savunma oyuncusu bulmak zor, bulduğunuzda da çok büyük rakamlar isteniyor. Yurt dışındaki oyuncularımız için da öyle. 6-7 milyon euro paralar isteniyor. Devre arasında Türk oyuncu almaya çalışacağız ama içeriden de bunu çözmeye çalışacağız." şeklinde görüş bildirdi.

"Değişiklikler nedeniyle eleştiri alıyoruz"

Yaptığı değişikliklerden dolayı eleştiri aldığını belirten Okan Hoca, "Türk kuralı nedeniyle değişikliklerden de eleştiri alıyoruz. Lig lideri de 11 gol atmış. Konyaspor'un gol sayısı düşük. Bizim de gol sayımız düşük. Ama geçen senenin aksine, daha az gol yiyoruz. Biz gol atmak için dominant bir oyun oynuyoruz. Aslında biz daha tam kadro olmadık. Mauro Icardi oynamadı. Juan Mata bir maç oynadı. Yeni gelen diğer isimler de az süre aldı. Kadroyu yüzde 100 oluşturmadan, bu zamana kadar iyi şekilde geldik. 3 Türk kuralı var, bütün yabancıları oynatamayız. Ama en formda oyuncuları oynatacağız ve bize katkı vereceklerdir. Bu hafta boş geçiyoruz, hazırlık yapacağımız takım da yok. Kendi aramızda maç yapacağız." ifadelerine yer verdi.