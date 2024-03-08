Okan Buruk: Yolumuz şampiyonluk yolu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6-2'lik Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Rizespor'u 6-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Önemli bir maçtı. Beşiktaş deplasmanında kazandık, bu hafta daha zor bir maç. Her hafta daha zor bir maç bizi bekleyecek. Maça iyi başladık. İlk yarıyı 4-1 gibi önemli skorla bitirdik. Şut yüzdemiz, gole çevirme yüzdemiz önemliydi. Rakip de attığı ilk önemli şutta golü buldu. 6-2 önemli skor. En değerlisi 3 puan, konsantrasyon ve aynı istekle oynamak. Uzun süre sonra oynayan oyuncular oldu. Kadromuzu tamamlıyoruz. Savunmada eksildik. Berkan Kutlu'ya güvendim, oyunun tamamında pozitif olarak, oyun kurma olarak destek oldu. Defansif olarak eksiklerimiz varken ofansif anlamda önemli işler yaptık. Rizespor oynayan bir takım. Kalemizde tehlikeler yarattılar. Onlara da geçmiş olsun. Mithat sakatlandı, umarım kötü bir şeyi yoktur. Üzücü bir şey. Ben de aynı sakatlığı yaşadığım için daha fazla etkileniyorum" dedi.

"Yolumuz şampiyonluk yolu"

50 yaşındaki başarılı teknik adam, "Yolumuz belli, şampiyonluk yolu. Her maçı kazanmak zorundayız. Kazandıkça rekor geliyor. Rekor kırmak için değil, kazanmak için çalışıyoruz. Bu rekoru kıran Galatasaray camiası. Bu birliktelik başarı getiriyor. Ben de başında olan insan olarak adım geçiyor. Hedefimiz bütün maçları kazanmak. Galatasaray'ın başka hedefi olamaz. Önemli bir puana geldik. Bunu yükselterek ligi bitirmek istiyoruz. Tek maçlı haftaya döndük. Bu hafta dinlendik. İki gün izin verdim. Tek maçlı hafta, bizim için avantaj olacak. Bundan sonra maç maç hazırlanacağız. Sadece Süper Kupa hafta iki maç olacak" ifadelerini kullandı.