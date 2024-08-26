Okan Buruk, Young Boys maçının rövanşında da takımı WhatsApp'tan yönetecek Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u yenerek gruplara kalmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk yine kulübede olmayacak.

Haber Merkezi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre'nin Young Boys takımını salı günü Ali Sami Yen'de ağırlayacak. Saat 22.00'de başlayacak olan karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 102 puan toplayarak rekor kıran ve üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, ülke puanı gereği Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlamak zorunda kaldı.

Rakip takım Young Boys ise İsviçre Süper Ligi'nde şampiyon olduktan sonra "Devler Ligi"ne bu turdan dahil oldu.

İLK MAÇI YOUNG BOYS KAZANDI

İki takım arasında İsviçre'de oynanan turun ilk maçını Young Boys 3-2 kazandı. Galatasaray, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için rövanşta 2 farklı galibiyet almak zorunda. Eğer maç 1 farklı Galatasaray üstünlüğüyle biterse uzatmalara gidilecek. Beraberlik veya Young Boys galibiyetinde ise İsviçre ekibi turu geçecek. Elenen takım ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

NORVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas yönetecek. Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin, Eskas'ın yardımcıları olarak görev yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Hollanda'dan Rob Dieperink ve yardımcısı Erwin Blank görev alacak.

OKAN BURUK YİNE KULÜBEDE YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys maçında da yedek kulübesinde yer alamayacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nden elendikleri Sparta Prag maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu, Buruk'a 2 maç ceza verdi.

İlk maçı tribünden izleyen deneyimli teknik adam, bu maçta da yedek kulübesinde olamayacak. Buruk, takımı WhatsApp aracılığıyla yardımcısına direktifler vererek yönetecek.