Okan Buruk: Yusuf Demir, Türk oğlu Türk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Takımın durumuna ve yapılan transferlere değinen Buruk, takımda bu kadar değişim beklemediğini söyledi.

Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcularla dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Mostafa Mohammed tekrar değerini bulsun istedik"

Takımda bu kadar ayrılığın olmasına şaşıran Buruk, "Bu kadar ayrılık yaşanmasını ben de beklemiyordum. Mostafa Mohamed tekrar değerini bulsun istedik. Aynı şekilde Morutan, Cicaldau..." dedi.

"Hem Icardi hem de Mata için çok iyi şeyler duyduk"

Transferlerde kapsamlı bir tarama yaptıklarını söyleyen Buruk, "Bir şirketle çalışıyoruz. Her yerde tanıdıklarımız var, eski hocalarından bilgiler alıyoruz. Hem Icardi için hem de Mata için çok iyi şeyler duyduk. Oyunculuklarını tartışmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

"Juan Mata'nın biraz süreye ihtiyacı var"

Yeni transferler Juan Mata ve Mauro Icardi'den bahseden Okan Buruk, "İki oyuncuya da ilk olarak fiziksel durumlarını sordum. Juan Mata'nın biraz süreye ihtiyacı var ancak Mauro Icardi iyi durumda" ifadelerini kullandı.

"Bize inanılmaz destek oldular"

Taraftar ile ilgili de görüşlerinden bahseden Buruk, "Taraftarımız 10 kişi kalmış bir takımı son maçta 11 kişi oynattı. Bize inanılmaz destek oldular. Bu birlikteliği ve bu paylaşımı doğru bir şekilde biriktirirsek, hayal ettiğimiz şampiyonluk gelecektir" dedi.

"Yusuf Demir, Türk oğlu Türk"

Yeni transfer Yusuf Demir'in yabancı statüsünde olmasından yakınan Buruk, "Yusuf Demir, Türk oğlu Türk. Ailesi Türk, Türkçe konuşuyor ama buraya yabancı olarak geliyor. Bu kuralın değişmesi gerekiyor" diye konuşarak açıklamalarını sonlandırdı.

Yusuf Demir, Avusturya milli takımını tercih etmesinden dolayı Galatasaray'da yabancı statüsünde oynayacaktır.

Yusuf Demir yabancı statüsünde oynayacak

Yusuf Demir'in, Galatasaray'da yabancı statüsünde sayılmasının nedeni 2015-2016 sezonundan sonra milli takım tercihini başka bir ülkeden yana kullanmış olması.

Mesut, 15-16 sezonundan önce Milli Takım tercihini yaptı

2015-2016 sezonundan önce yapılan milli takım tercihlerinde Türk asıllı yabancı oyuncular, yerli statüde sayılıyordu. Mesut Özil'in Alman Milli Takımı'nı seçip Süper Lig'de yerli statüsünde oynama sebebi de bu madde.