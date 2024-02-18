Okan Buruk: Zemin beklediğimizden çok çok iyiydi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü galibiyetinin ardından açıklama yaptı. Buruk, stat zeminin beklediklerinden daha iyi olduğunu söyledi ve sezon sonundaki hedeflerini duyurdu.

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Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Galatasaray, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.

Konuk ekip sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri; Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve Mauro Icardi (p) kaydetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

"Çok kritik bir maçtı"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Maçı çok istedik. Çok kritik bir maçtı. Liderliği geri almak için iyi bir başlangıca ihtiyacımız vardı. Rakibimiz, uzun süredir seyircili maç oynamıyordu. Bizim maça golle başlamamız oyunu bize yöneltti. Çok erken ikinci golü bulduk. Biz yükseldik, rakip ise psikolojik olarak aşağı gitti. Oyun anlayışımızı devam ettirdik. Baskılar, topa sahip olma, oyun kurma, pozisyonlar... Çok iyi bir ilk yarıydı. İkinci yarıda da pozisyonlar vardı. Rakibin de pozisyonları vardı. Ankaragücü iyi bir takım. Maça iki golle başlayınca rakibin oyununu kırmış olduk. Üstün taraftık.

"Zemin beklediğimizden çok çok iyiydi"

Değerli olanın Ankara'dan 3 puanla ayrılmak olduğunu söyleyen Buruk, şu sözleri sarf etti:

En değerlisi 3 puan ve sakatlıksız ayrılıyoruz buradan. Zemin beklediğimizden çok çok iyiydi. 10 günlük bakımla birlikte oyuncular zorluk yaşamadı. 10 gün önceyle arada çok büyük fark var. Bu işi yapan insanlara teşekkür etmek gerekiyor. Herkesin kafasında soru işaretiydi. Bir soru işareti de Galatasaray 3 gün sonra çıkıyor ve yorgundu. Biz enerji olarak çok yüksektik. Taktiksel ve oyun olarak çok iyi işler yaptık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu.

"Oyuncular değişebilir ama oyun anlayışı değişmiyor"

Oyun anlayışının değişmediğinden bahseden Buruk, şunları dedi:

Oyun anlayımız değişmiyor. Oyuncular değişebilir ama oyun anlayışı değişmiyor. Attığımız ikinci golün nedeni Davinson'un doğru yerde doğru baskıyı yapması ve önde oynaması. Stoperlerin topları alması çok önemliydi. Hamlesinin ödülünü gol atarak aldı Davinson. Orta sahada da Berkan'ın, Kerem Demirbay'ın, kanatların baskısı da çok iyiydi. Otomatikleşmiş önde iki oyuncumuz var, Mertens ve Icardi, onların otomatik olarak savunma pozisyonları önemli. Her şeyi onlar başlatıyor. Yine onlar başlattı.

"Köhn rahat oynadı"

Yeni transfer Derrick Köhn hakkında değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, şöyle konuştu:

Köhn rahat oynadı. Onun yanında çevresinde oynayan Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu ile uyumluydu. Bu da önemliydi. Genel olarak ilk maç olmasına rağmen çok özgüvenliydi. Antrenmanda görmüştük. İyi bir oyuncu ve iyi bir karakter. Çok çabuk takıma ısındı. Bu da çok önemli. Çok sosyal, çok çabuk arkadaşlarıyla iletişim kurdu.

"Hedeflerimiz aynı: Şampiyonluk ve Avrupa'da final!"

Hedeflerinden bahseden Buruk, şu ifadeleri kullandı: