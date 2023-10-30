Okan Buruk'a Almanya'dan telefon: 95 milyon euroluk takımı yıkmak için taktik aldılar! Bayern Münih'e karşı üstün bir oyun sergileyen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a Almanya'dan telefon geldi.

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Galatasaray, Okan Buruk ile birlikte oldukça iyi bir dönem geçiriyor...

Şampiyon olan ve bu sezona yine hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de gösterdiği performansla alkış topluyor.

Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'e 3-1 yenilmesine rağmen sahada sergilediği oyunla taraftarlarından tam not aldı.

Birçok pozisyona giren ancak bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen Galatasaray'dan Okan Buruk'a sürpriz bir telefon geldi.

Buruk'tan analiz istedi

Sky Sport'un haberine göre Bundesliga lideri Bayern Leverkusen’in teknik direktörü Xabi Alonso, Okan Buruk’u arayarak Bayern Münih maçı için yaptıkları analizi istedi. Şampiyonluk yolunda kendileri için çok önemli olduğunu iletti.

Değeri hesaplandı

Şampiyonlar Ligi'nde favori takımlar arasında gösterilen Alman devi Bayern Münih'in güncek kadro değeri 948. 95 milyon euro.