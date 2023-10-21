İHA
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.
Maçın ardından geçtiğimiz günlerde 50. yaşına giren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a basın mensupları tarafından sürpriz doğum günü organizasyonu yapıldı.
Sarı-kırmızı pasta ile doğum günü sürprizi
Basın toplantısının bitmesinin ardından Buruk'a sarı-kırmızı pasta hediye edildi.
Okan Buruk pastadaki mumları üfledikten sonra basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış