İHA

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından geçtiğimiz günlerde 50. yaşına giren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a basın mensupları tarafından sürpriz doğum günü organizasyonu yapıldı.

Sarı-kırmızı pasta ile doğum günü sürprizi

Basın toplantısının bitmesinin ardından Buruk'a sarı-kırmızı pasta hediye edildi.

Okan Buruk pastadaki mumları üfledikten sonra basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)