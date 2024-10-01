Okan Buruk'a hediye edilen Maserati, Katharina Amalia iddialarını güçlendirdi Sarı-kırmızılılarda birinin Katharina Amalia isimli OnlyFans yayıncısını İstanbul'a para karşılığı birliktelik için getirdiği ortaya çıkmıştı. Amalia'nın paylaştığı videodaki Maserati ile Okan Buruk'a hediye edilen aracın benzerliği gündem oldu.

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Haber Merkezi

Galatasaray'da ilginç bir olay yaşanıyor.

Almanya'da ünlü bir TikTok fenomeni ve aynı zamanda OnlyFans'ta yayın yapan Katharina Amalia'nın paylaşımı olay oldu.

Ünlü OnlyFans yayıncısı, yaptığı paylaşımda Türkiye'ye seyahat ettiği anları paylaştı.,

PARA KARŞILIĞI TÜRKİYE'YE GELDİ

Amalia, yaptığı paylaşımda ünlü bir oteldeki anlarını, özel bir arabayla gezdiği anları ve Galatasaray maçına gittiği anları paylaştı.

Ünlü yayıncının, "Galatasaray'dan genç bir futbolcu ile para karşılığı birlikte oldu" iddiası vardı.

O görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. Genç oyuncunun kim olduğu ise bilinmiyor.

MASERATI ARAÇ OKAN BURUK'TA VAR

Görüntülerdeki Maserati markalı araç ile geçtiğimiz aylarda Okan Buruk'a hediye edilen Maserati'nin benzerliği dikkatlerden kaçmadı.