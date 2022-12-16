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    Okan Buruk'tan 4.hakeme tepki

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hazırlık maçında karşılaştıkları Toulouse mücadelesinde 4.hakem Burak Şeker'e tepkide bulundu.
    • 16.12.2022 - 18:51
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    Okan Buruk'tan 4.hakeme tepki

    Galatasaray'ın Toulouse ile Antalya kampında oynadığı hazırlık maçında sarı kırmızılıların teknik adamı Okan Buruk, maçın hakemi Burak Şeker'e tepki gösterdi.

    Toulouse'un 42. dakikada Rasmuas Nicolaisen ile bulduğu gol öncesi faul kararına itiraz eden Okan Buruk, 4. hakemin yanına giderek tepkisini dile getirdi.

    "Ne kininiz varmış Galatasaray'a"

    Okan Buruk, "Ne kininiz varmış Galatasaray'a. Hazırlık maçında bile aynısını yapıyorsunuz. Kininiz bitmedi! Burada bile pozisyon yaratmaya çalışıyorsunuz." dedi.

    Okan Buruk tan 4.hakeme tepki #1

    "İstemiyoruz, gelmeyin maçlarımıza"

    Tepkisini sürdüren Buruk, "Ligde kaldığınız yerden burada da devam. Ligde illallah ettik, burada devam ediyorsunuz. İstemiyoruz, gelmeyin maçlarımıza!" ifadelerini kullandı.


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