Okan Buruk'tan açıklama: Transferler gelince daha da güçlü olacağız Galatasaray'ın başarılı hocası Okan Buruk, 5-1 kazanılan Adana Demirspor maçı sonrasında transfer ve Mauro Icardi meselelerine değindi.

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Haber Merkezi

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 5-1 kazandı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçının ardından konuştu. İşte o sözler...

Takım olarak maça golle başlamamız, erken attığımız gol, Metehan'ın güzel bir uzun topu, rakibimizin öne doğru çıktığını maçtan önce söylemiştim. Oyun içerisinde takım savunmasını önde kuran bir takım. Savunma arkası paslar önemli olacaktı. Metehan'ın çok güzel pasıyla golü bulduk. Genel olarak büyük başarı gördük bütün aksiyonlarında Metehan'ın. İyi bir galibiyet aldık.

"KONTAĞI KAPATTIK"

Maçın son yarım saatini çok kötü oynadığımızı düşünüyorum. Belli bir dakikada sonra kontağı kapattık. Pozisyon bulduk ama pozisyon da verdik. Geçişlere döndü. Kendi adıma bu kadar pozisyon vermemiz benim hoşuma gitmeyen şey. Rakibin ikinci yarıdaki ofansif hamleleri de buna yol açtı. Önemli, ihtiyacımızı olan bir galibiyet. Maçın geneline baktığımızda istediğimizi aldık. Milli araya moralli gidiyoruz. Bu ara bize iyi gelecek, transferlerimizi tamamlayacağız, sakatlar dönecek. Ondan sonra verimli bir lig bizi bekliyor. Transferlerimizi de tamamladığımızda çok güçlü bir Galatasaray kadrosu olacak.

"ICARDI'NİN SAKATLIĞI"

Icardi ile konuştum. Çok kötü bir şeuy olmayabilir. İstanbul'a döndükten sonra MR'ı çekilecek. Çok büyük olduğunu sanmıyorum. Bir süre uzak kalacak ama onu doktor söyleyecek. Milli araya gelmesi bizim için avantaj.

"TAM KADROMUZU OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Her bölgeyi güçlendirmek istiyoruz. Sol bekte eksiğiz, orada oyuncumuz yok. Dubois'in sözleşmesi feshedildi. Serbest oyuncu statüsüne düşmesi için dün onunla konuştuk. Bugün yapsak serbest statüsüne düşemiyordu bazı yerler için. Ona burada teşekkür etmek istiyorum. Bize hizmet etti. Çok önemli, düzgün bir karakter. Sol beke hızlıca bir takviye yapmak istiyoruz. Diğer mevkilerlerle ilgili karar vereceğiz. Ayın 4'üne kadar tam kadromuzu oluşturmak istiyoruz.

"BU GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI"

Maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk şöyle dedi:

“Sıcak bir hava, nemin olduğu ve saha zeminin iyi olmadığı bir yer. İki takım da futbol adına seyir zevki yüksek bir oyun ortaya koydu. Rakibimiz cesur oynadı. Önemli bir galibiyet kazandık. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. 3 maç, 9 puanla yolumuza devam ediyoruz. Araya bu galibiyet ile girmek önemliydi. Bundan sonraki hedefimiz hem dinlenmek hem de ayın 4’üne kadar transferleri tamamlamak. Sakatlıklardan dönen oyuncularımızla kadromuz daha net ortaya çıkacak. İnşallah en kısa zamanda en iyi oyuncuları almak için ellerinden geleni yapacaklar. Benim için en önemlisi bu arayı çok iyi bir şekilde değerlendirmek”

"ÖNÜMÜZE DAHA GÜÇLÜ BAKACAĞIZ"

Şampiyonlar Ligi’nde istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını anlatan Buruk şu cümleleri kurdu:

“İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Oradaki baskı üzerimizdeydi. ‘Şampiyonlar Ligi’ne girmemiz lazım’ baskısı vardı. İstediğimiz şeyleri yapamadık. Orada oynadığımız oyun bize yetmedi. Tekrar toparlanmak önemliydi. 3 günde toparlandık ve buraya geldik. Şampiyonlar Ligi’nde olmak isterdik ama Avrupa Ligi’nde 3 önemli Türk takımı sahneye çıkacak. Bu anlamda baktığımızda aynı yarış bizim için devam edecek. İlk 4 maçın 3’ünü kendi sahamızda oynayacağız. İyi başlayıp iyi değerlendirmek istiyoruz. Sadece dışarıdaki oyuncularımızın değil, içerideki oyuncularımızın da kafa karışıklıkları bittiğinde önümüze daha güçlü bakacağız. Oynamadan hiçbir maç kazanılmaz ama Avrupa Ligi de Beşiktaş, Fenerbahçe ve bizim için çok avantajlı”

"MR SONUCUNDAN SONRA AÇIKLAYACAĞIZ"

İcardi’nin sakatlığı hakkında da konuşan Buruk, “Icardi ile gelmeden konuştum. Topa vururken acı hissetti ama yırtık mı değil mi onu MR’dan sonra göreceğiz. MR sonucundan sonra açıklayacağız. Milli araya gelmesi de aslında bizim için avantaj oldu. En azından aradan sonra durumu iyiyse oynayabilir” dedi.