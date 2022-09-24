Okan Buruk'tan Arda Turan açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçı sonrası konuştu. Buruk, geçtiğimiz günlerde emekliliğini açıklayan Arda Turan hakkında açıklamalar yaptı.

Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynadığı hazırlık maçında İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç sonunda basın mensuplarına konuştu.

"Şu anda böyle bir durumumuz yok"

Arda Turan, hakkında yöneltilen soruya cevap veren Buruk, "Galatasaray'ın kapıları Arda Turan için hep açık. Arda bizim için önemli ancak şu anda böyle bir durumumuz (teknik heyete dahil edilmesi) yok." ifadelerini kullandı.

"Lig karşılaşması tadında maç oldu"

İstanbulspor ile maç alınması için Okan Buruk, "Çok doğru bir seçim oldu. Statta, maç atmosferinde bir hazırlık maçı oynadık. İki takımın da oynamaya çalıştı. Lig karşılaşması tadında bir maç oldu" dedi.

"Bitiriciliğimiz daha iyi olsa daha farklı kazanabilirdik"

"İlk yarıda daha fazla gol atmamız gerekirdi" diyen Buruk şöyle konuştu, "Bir tane duran toptan gol yedik. Hazırlık maçı da olsa kazanma hırsını ortaya koyduk. Çok fazla pozisyonlar vardı. Bunları daha net bir şekilde değerlendirebilirdik. Bitiriciliğimiz daha iyi olsa dahaf farklı kazanabilirdik. Bu maçı alma nedenlerinden biri hem yeni gelen transferler Mata ve İcardi, diğeri Midtsjö... Sakatlıktan dönmüştü. Aynı şekilde Dubois... Abdulkerim iki haftadır oynamamıştı. Kendi altyapımızdan gelen oyuncularımız da vardı. Metehan ve Baran çok iyi oynadılar. Barış akamemimizden değil ama genç kategorisinden iyi oynadı. Onlara şans ve süre verebilmek önemli. Bir çok oyuncunun yaş kategorilerindeki performanslarından memmunuz. Altyapı hocalarına da teşekkür etmek gerekiyor. İnşallah kendi içimizden daha fazla oyuncu alıp oynatırız." ifadelerinde bulundu.

"Takıma insani kalitesini de yansıtıyor"

"Sezon başında takıma katılan Juan Mata'nın performansını bu kadar kısa sürede bekliyor muydun?" sorusuna ise Okan Buruk, "Antrenman performansı da buna benzerdi. Top ayağındayken inanılmaz pas kalitesi olan bir oyuncu. Kapanan takımlara karşı ve geçiş oyunlarında bu önemli. Önemli bir oyuncu. Geçmişi çok büyük kupalar kazanmış, bu anlamda en önemli ve başarılı oyunulardan birisi. Sanki bunları hiç kazanmamış gibi davranan bir insan. Takıma insani kalitesini de yansıyor. Bu tür oyuncular takıma önemli katkı sağlıyor. Hem oyunu, hem de kişilik olarak bizde olması takıma önemli katkı yapacak. Biz de ekibimizle birlikte öyleyiz. Biz de özellikle Galatasaray taraftarının ne istediğini bilen, saha içinde ve saha dışında nasıl yaşaması gerektiğini bilen bir ekibiz" yanıtını verdi.