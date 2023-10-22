Okan Buruk'tan bir başarı daha! Fatih Terim'i yakaladı Beşiktaş'ı evinde 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fatih Terim'in ardından iç sahada üst üste 5 derbi kazanan ilk isim oldu.

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Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, dev derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk etti.

Kapalı gişe oynanan karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi sarı-kırmızılılar oldu.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 26. ve 82. dakikada Mauro Icardi attı. Konuk ekip siyah-beyazlılarda ise tek gol 69. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'den geldi.

Öte yandan Beşiktaş, maçın 30. dakikasında kaleci Mert Günok'un kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kaldı.

Yenilmezlik serisi 23 maça çıktı

Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte yenilmezliğine devam etti.

Resmi müsabakalardaki son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada alan Galatasaray, daha sonra Süper Lig’de 15, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 2 olmak üzere oynadığı 23 mücadeleyi kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar, geride kalan maçlarda 20 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Evinde son 5 derbiyi kazandı

Geçtiğimiz sezon takımını Süper Lig şampiyonu yapan Okan Buruk ise bir başarı daha elde etti.

Buruk, Fatih Terim'in ardından Süper Lig'de Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste beş derbi galibiyeti alan ikinci Türk teknik direktör oldu.

2-1 Beşiktaş

2-0 Trabzonspor

3-0 Fenerbahçe

2-1 Trabzonspor

2-1 Beşiktaş