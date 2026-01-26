Okan Buruk'tan birliktelik mesajı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Süper Lig’in 19’uncu haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük’ü 3-1 mağlup etti.

Liderliğini sürdürerek puanını 46’ya çıkaran sarı-kırmızılı ekip, son 7 lig maçında yenilgi yüzü görmemiş oldu.

OKAN BURUK’TAN BİR REKOR DAHA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük karşısında alınan galibiyetle bir rekora daha imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibin başına geldiğinden bu yana kırılmadık rekor bırakmayan 52 yaşındaki Buruk, Galatasaray ile çıktığı 64’üncü deplasman maçında 50’nci galibiyetini alarak lig tarihinde bir takımla bu başarıya en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.

Bu rekoru daha önce Galatasaray’da Fatih Terim (80 maç), Beşiktaş’ta Gordon Milne (95 maç), Trabzonspor’da Şenol Güneş (100 maç) ve Başakşehir'de Abdullah Avcı (138 maç) elde etmişti.

CAMİAYA MESAJ

Okan Buruk maçın ardından ise sosyal medya hesaplarından yaptığı üst üste paylaşımlarla camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Okan Burul, Fatih Karagümrük karşısında tribünlerle bütünleştiği anların yer aldığı kareleri paylaşırken, "Kenetlen başka Galatasaray yok" etiketini not düştü.