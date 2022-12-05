Okan Buruk'tan Cristiano Ronaldo sorusuna cevap

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonunda soruları yanıtladı. İkinci başkan Metin Öztürk'ün Ronaldo sorusuna ise Buruk, "Maçı var, gelemiyor başkanım" dedi.

Süper Lig'de Dünya Kupası arasını Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 27 puanla 2. sırada bitiren Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, kulüp televizyonuna gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Buruk ve Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk arasında Ronaldo diyaloğu yaşandı.

Ronaldo sorusuna cevap verdi

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün ismi kulüple geçen Ronaldo ile ilgili "Ronaldo geliyor mu?" sorusuna Okan Buruk gülerek, "Maçı var, gelemiyor başkanım. Benim size sormam lazım, siz bana soruyorsunuz." yanıtını verdi.

"Galatasaray'a hoca adayı olmayı hak ettim"

Galatasaray'a hoca olmayı hak ettiğini belirten Okan Buruk, "Olmaktan gurur duyduğum bir yerdeyim. Florya'da bir aileyiz. Burada bir aileyiz. Totalde bir aileyiz. Öyle kabul ediyoruz. 5 Aralık, kadınlarımız için önemli ve özel gün. Atatürk'ün seçme ve seçime hakkı verdiği bir gün. Bugünü kutlayarak başlayayım. Bu ailenin içinde olmaktan büyük mutluluk, gurur duyuyorum. Hep bunu hayal ettim. 9 senelik bir çalışma üstüne Galatasaray'a hoca adayı olmayı hak ettim.

Bunu hak etmek bile çok değerli. Bu bile çok değerliyken, Galatasaray'a teknik direktör olmak, hiçbir beklenti altında olmadan, sadece bu kulüpte çalışabilmek, bu kulübün forması altında hizmet edebilmek..." dedi.





"Hayatımın en önemli, güzel günlerini Galatasaray'a geçirdim"



Hayatının en önemli ve güzel günlerini Galatasaray'da geçirdiğini söyleyen Okan Buruk, "1985 yılında Florya Tesisleri'ne seçmeye girdim. Toprak sahada seçmeden sonra hayatımın en önemli, güzel günlerini Galatasaray'a geçirdim. Şimdi o tesise teknik direktör olarak döndüm. Bu benim için inanılmaz bir şey. Tesiste çok fazla bir şey değişmedi aslında. Yıllardır bırakacağız o tesisi diye çok fazla değişiklik olmadı. Zorluk da çekmedik. Artık yeni tesisin temeli atıldı. Bu da bize mutluluk veriyor. İhtiyacımız olan bir şey, önemli bir tesis yatırımı olacak." ifadelerini kullandı.





"Hazır olarak buraya gelmek çok önemliydi"



Zor bir yerden başladığını ve hazır olarak buraya gelmenin önemli olduğunu belirten Buruk, "Hak ettiğim bir yerde olmasını bekliyordum. Hazır olarak buraya gelmek çok önemliydi. Zor bir yerden başladım. 9-10 sene önceye dönünce teknik direktörlüğe başlamak daha zordu. Şimdi kulüpler genç teknik direktörlere daha kolay şans veriyor. 10 sene önce Elazığ'la başladım. Çok fazla dolaştım. İyi işler yapmak ve Türk futboluna hizmet etmek amacımızdı. Onun yanında kendi başarınız, hedefiniz var." ifadelerinde bulundu.





"Oğlumun mutlu olması, benim iki kat motivasyonumu arttırıyor"



Oğlunun mutlu olmasının kendi motivasyonunu iki kat arttırdğını söyleyen Okan Buruk, "Bekliyordum onu. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadım. Akhisar'la kupa kazandım. Şampiyon olduktan sonra daha elit bir takımda çalışmak istiyorsunuz. Benim için kendimi en uygun gördüğüm takım Galatasaray'dı. Bekleme süreci oldu. Oğlumla ilgili sağlık sorunu vardı. Zamanlama çok doğru oldu.

Onun iyileşmesiyle birlikte buradaki teknik direktörlük kariyerim de başladı. Zamanlama için çok doğru bir zamanlama oldu. Zor bir dönemdi. Benim beklentimden çok oğlumun beklentisi vardı. Hep bekledi. Seçimlerde oy saydı. Onun için çok önemli. Onun da en büyük aşkı Galatasaray. Oğlumun mutlu olması, benim iki kat motivasyonumu arttırıyor." dedi.





"Oğlum bizim için bir uğur"



Yaptıkları transferlerde oğlunun payı olduğunu belirten Okan Buruk, "Transfer döneminde oyuncu seyretti, oyuncu önerdi, yaptığımız transferlerde onun da payı var. Eleştiri var. O niye girdi, o niye çıktı diye. Herkesten olduğu gibi. Futbol aslında böyle güzel. Bir yandan eleştirilmeyi hiç istemiyoruz ama. Çok fazla takip etmemek gerekiyor ama eleştiriyi de kabul etmek gerekiyor. Futbol böyle güzel. Herkesin farklı tespiti var. Bazen hiç beklemediğiniz yerden doğru tespit geliyor. Futbolun güzellliği bu.

Eleştiri olacak, kaderimiz bu. Bu işi seçiyorsanız, eleştiriyi de kabul edeceksiniz. Oğlum bizim için bir uğur. Gelmediği maçlarda kaybettik. Her zaman maçlarda olmasını istiyoruz. Takımın içine giriyor. Aile ortamı oluşturmak çok önemli. Futbolculardan da çocuklarını getirmelerini istiyoruz. Yemekler oluyor. Ailelerimiz bizim için önemli, yanımızda olmaları önemli." ifadelerini kullandı.





"İlk plan şampiyonluk ama Şampiyonlar Ligi hedefimiz de var"



Şampiyonlar Ligi'ni hedef olarak belirleyen Buruk, "Şampiyonlar Ligi müziği çok etkileyici bir şey. Onu duyduğunuzda daha motive olursunuz. Söylemesek bile Galatasaray'ın tek hedefi şampiyonluk olur. Bizim de tek hedefimiz şampiyonluk. Zorlu bir fikstür geçtik. Doğru bir şekilde geçtiğimizi düşünüyorum. Zorluklar, alışma süreci oldu. Çok fazla yabancı oyuncu alıyorsunuz, ülkeye adapte oluyorlar önce. Oyuncu geldi, hemen birinci maçta iyi oynasın diye bekliyoruz. Alışma süreci var. Bizim o süreci tamamladığımızı düşünüyorum.

Bu ara olmasaydı, belki o yakaladığımız ritim daha iyi bir şekilde götürebilirdi. Tek hedefimiz şampiyonluk. Şampiyon olacak kadromuz ve sinerjimiz var. Taraftarımız bu sene sayı olarak herkesin çok üstünde. Bir sevgi ortamı oluştu. Oyun var, güven var. Bunun sonu da inşallah şampiyonluk olacak diye düşünüyorum. İlk plan şampiyonluk ama Şampiyonlar Ligi hedefimiz de var." ifadelerinde bulundu.





"Biraz şanssız başladık"

Icardi ve Oliveira'nın sakatlığıyla ilgili bilgi veren Okan Buruk, "Icardi aradan çok iyi döndü ancak antrenmanda bir talihsizlik yaşadı. En az 4 hafta aramızda olamayacak gibi duruyor. Oliveira da aynı şekilde. Biraz şanssız başladık. Bu süreçte onları en iyi şekilde hazırlayacağız. Diğer oyuncuları da en iyi şekilde hazırlayacağız." dedi.