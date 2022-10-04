Okan Buruk'tan Emre Taşdemir kararı

Kerem Aktürkoğlu'nun kötü performansı Okan Buruk'u başka çareler aramaya itti. Genç çalıştırıcı, sol bekte Emre Taşdemir'i deneyerek hücum hattında fazladan bir yabancı futbolcuya yer verecek.

Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken Galatasaray, topladığı 17 puana rağmen oynadığı futbolla istenileni veremedi.

Taktik arayışlarına devam eden Okan Buruk, ileri hatta yer alan kaliteli yabancı oyuncuları oynatmak için sol bekte değişikliğe gitmeyi düşünüyor.

Van Aanholt'un performansından beklediğini bulamayan Buruk, Dubois'in de yabancı kuralında yer kaplamasından dolayı orada Emre Taşdemir'i deneyecek.

Yunus ve Kerem'e gözdağı

Okan Hoca, bu şekilde Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'den en az birini yedeğe çekmeyi planlıyor.

9. haftayı bay geçecek olan sarı-kırmızılılar, Emre Taşdemir'i 2 hafta içerisinde ilk 11'e hazırlayacak.