Okan Buruk'tan Fenerbahçe mesajı: En az 4 puan farkla... Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Derbiye en az 4 puan farkla önde çıkamadıktan sonra bu bir avantaj olmaz. Bir beraberlikte bile her şey tersine döner" sözleriyle oyuncularını uyarıyor.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin Sivas'ta iki puan bırakmasıyla zirvedeki farkı açan Galatasaray'da Okan Buruk'un gündemi rehavet.

Tecrübeli teknik direktör, konsantrasyon kaybı yaşanmaması için oyuncularıyla sık sık konuşuyor.

Takımla bir toplantı gerçekleştiren Buruk, "Adana Demirspor maçında hataya yer yok. Fenerbahçe derbisine en az 4 puan farkla önde çıkamadıktan sonra bu bir avantaj olmaz. Bir beraberlikte bile her şey tersine döner." dedi.

Puan farkı yokmuş gibi hareket etmeleri gerektiğinin de altını çizen Okan Hoca, ciddiyeti elden bırakmamaları gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kazanan kadroyu bozmayacak

Adana Demirspor maçı kadrosunu da kafasında belirleyen Buruk'un kazanan kadroyu bozmayacağı ve Pendikspor 11'iyle sahada olacağı öğrenildi.

Zorlu deplasmanda kanatlarda yine Ziyech ve Barış Alper olacak, Kerem Aktürkoğlu ve Zaha yedek soyunacak. Kaan Ayhan da sağ bekte görev alacak.