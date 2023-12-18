Okan Buruk'tan Fenerbahçe yasağı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcularına Fenerbahçe'den bahsetmeyi geçici olarak yasakladı.

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Süper Lig'de bu hafta sonu Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.

24 Aralık'ta oynanacak lig maçından önce hafta içi iki takım da başka rakiplerle mücadele edecek.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, futbolcularıyla toplantı yaparak tüm maçların önemli olduğunun altını çizdi.

Oyuncularına Karagümrük maçının bitiş düdüğüne kadar Fenerbahçe'den bahsetmeyi ve düşünmeyi yasaklayan Buruk, futbolcularla yaptığı toplantıda her maçın 3 puan kazandırdığını hatırlattı.

Karagümrük'e odaklandılar

Sarı-kırmızılı oyuncuların da bu sözler üzerine Karagümrük'e odaklandığı ve derbiyi şimdilik akıllarından çıkardıkları öğrenildi.

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile aynı puana (40) sahip olsa da averajla 2. sırada bulunuyor.