Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye gönderme: Aklıma son dakika penaltıları geliyor Başarılı teknik adam Okan Buruk, transfer konularına açıklık getirirken Fenerbahçe'ye de göndermelerde bulundu.

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Galatasaray ile 2. sezonunda 3. kupasını kazanan Okan Buruk, şampiyonluğun ardından sık sık televizyon ve dijital medyaya konuk olmaya devam ediyor.

Futbol Arena'da konuşan Buruk, ezeli rakibine gönderme dolu açıklamalar yaptı.

"Kampa kadar taraftarı mutlu edecek oyuncular alacağız"

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar...

Transfer hazırlıklarımızı yaptık. Başkanımız özellikle bazı mevkilerde 'istediğiniz oyuncuları alabilirsiniz' dedi, tabii ki bütçemizin içerisinde. İyi bir takım kuracağız. Sadece süreye ihtiyacımız var. Kampa kadar taraftarımızı mutlu edecek oyuncular alacağız.

"Fenerbahçe'nin son dakika penaltıları..."

Bu sezon hakemlik ne oldu diye düşünürsem ilk aklıma gelecek şey; Fenerbahçe'nin son dakika penaltıları olur (Gülerek). Fenerbahçe penaltılarına bakınca son dakikalarda direkt sonucu etkileyecek hakem hataları oldu.

"Kalmasını isterim"

(Kerem Aktürkoğlu) Direkt olarak konuşmadık ama oyuncunun ufak tefek şeylerinden anlarsınız. Ben kalmasını isterim. İki şampiyonlukta da önemli katkıları oldu. Bütün taraftarların onu el üstünde tutmasını gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar hata yaparsa o kadar dener, sorumluluk alır. Teklif gelir mi? Onun düşüncesi ne olacak göreceğiz ama kalmasını isterim.

"Fred gelseydi belki şampiyon olamayabilirdik"