Okan Buruk'tan forvet kararı

Genç teknik adamın Alanyaspor'la oynanacak karşılaşmaya farklı bir planla çıkması beklenirken Icardi ile ilgili kararı da vermiş durumda.

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Mauro İcardi, geldiği günden bu yana kendisinden beklentileri karşılayamadı.

Futbolundan çok eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılıkla gündeme geldi. Kastamonuspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında Seferovic ve Gomis'e şans veren teknik direktör Okan Buruk'un Alanyaspor maçı planı da belli oldu.

Okan hoca, Alanya karşısında Rashica, Mata, Mertens ve Icardi gibi isimleri bir arada kullanmak istiyor. Ancak bu durumda yine Kerem ve Yunus'tan vazgeçip, yerli kontenjanını geride kullanmak durumunda kalacak.

Abdülkerim'in savunmadaki yeri garanti. Sol beke de Kazımcan geçtiğinde, ilk 11'e bir yerli daha koymak yetecek. Burada da Berkan opsiyonu öne çıkıyor.

Wanda İstanbul'a geliyor

Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Mauro İcardi, geldiği günden bu yana kendisinden beklentileri karşılayamadı. Futbolundan çok eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılıkla gündeme geldi.

Nara bir süredir Arjantin'deydi. Ancak dün akşam saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından payaşım yapan Nara İstanbul'a doğru yola çıktı. Wanda Nara, çocuklarını görmek için İstanbul'a geldiği belirtiliyor.

Icardi'ye son şans

Teknik direktör Okan Buruk, talebesine Kayserispor deplasmanında olduğu gibi yarın da ilk 11'de şans verecek. Arjantinli futbolcunun Alanyaspor karşısında sergileyeceği performans sarı-kırmızılı takımdaki geleceğinde belirleyici olacak.

29 yaşındaki oyuncu, Kayseri'deki gibi etkisiz bir futbol ortaya koyarsa, formasını takım arkadaşı Bafetimbi Gomis'e devredecek.