Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.076
1.14%
BTXN Coin
9.76
0.20%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C
    Okan Buruk'tan forvet kararı

    Okan Buruk'tan forvet kararı

    Genç teknik adamın Alanyaspor'la oynanacak karşılaşmaya farklı bir planla çıkması beklenirken Icardi ile ilgili kararı da vermiş durumda.
    • 22.10.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 11:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Mauro İcardi, geldiği günden bu yana kendisinden beklentileri karşılayamadı.

    Futbolundan çok eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılıkla gündeme geldi. Kastamonuspor'la oynanan Türkiye Kupası maçında Seferovic ve Gomis'e şans veren teknik direktör Okan Buruk'un Alanyaspor maçı planı da belli oldu.

    Okan hoca, Alanya karşısında Rashica, Mata, Mertens ve Icardi gibi isimleri bir arada kullanmak istiyor. Ancak bu durumda yine Kerem ve Yunus'tan vazgeçip, yerli kontenjanını geride kullanmak durumunda kalacak.

    Abdülkerim'in savunmadaki yeri garanti. Sol beke de Kazımcan geçtiğinde, ilk 11'e bir yerli daha koymak yetecek. Burada da Berkan opsiyonu öne çıkıyor.

    Okan Buruk tan forvet kararı #1

    Wanda İstanbul'a geliyor

    Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Mauro İcardi, geldiği günden bu yana kendisinden beklentileri karşılayamadı. Futbolundan çok eşi Wanda Nara ile yaşadığı ayrılıkla gündeme geldi.

    Nara bir süredir Arjantin'deydi. Ancak dün akşam saatlerinde sıcak bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından payaşım yapan Nara İstanbul'a doğru yola çıktı. Wanda Nara, çocuklarını görmek için İstanbul'a geldiği belirtiliyor.

    Okan Buruk tan forvet kararı #2

    Icardi'ye son şans

    Teknik direktör Okan Buruk, talebesine Kayserispor deplasmanında olduğu gibi yarın da ilk 11'de şans verecek. Arjantinli futbolcunun Alanyaspor karşısında sergileyeceği performans sarı-kırmızılı takımdaki geleceğinde belirleyici olacak.

    29 yaşındaki oyuncu, Kayseri'deki gibi etkisiz bir futbol ortaya koyarsa, formasını takım arkadaşı Bafetimbi Gomis'e devredecek.

    Okan Buruk tan forvet kararı #3


    Sağlık Bakanlığı zararlı ürünler listesini açıkladı! 'Güvensiz' kozmetik ürünlerin markaları neler?
    Sağlık

    Sağlık Bakanlığı zararlı ürünler listesini açıkladı! 'Güvensiz' kozmetik ürünlerin markaları neler?

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Simon Kuper'ın Futbol Asla Sadece Futbol Değildir kitabında futbolun dünyası
    Kitap

    Simon Kuper'ın Futbol Asla Sadece Futbol Değildir kitabında futbolun dünyası

    Görüş Bildir