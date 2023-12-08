Okan Buruk'tan futbolculara: Bu bizim liderlik maçımız Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demirspor maçı öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu.

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Galatasaray, arka arkaya iki kritik karşılaşmaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 15. Hafta açılış maçında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ardından da Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile final niteliğinde bir karşılaşma oynayacak. Bugünkü Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği Adanaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

Zorlu iki sınav öncesi teknik direktör Okan Buruk, oyuncularına uyarılarda bulundu. İki maçında da çok değerli olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, adım adım ilerlemelerini gerektiğini söyledi.

"Bu bizim liderlik maçımız"

Buruk'un açıklamalası şu şekilde:

Kopenhag maçını şimdilik bir kenara bırakın. Öncelikle Adana Demirspor karşılaşmasına konsantre olmamız gerekiyor. Liderliği yeniden almamız açısından mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşma.

Evinde 23 maçtır yenilmiyor

Kopenhag maçına moralli çıkmak açısından da Adana Demirspor maçının çok önemli olduğunu ifade etti. Galatasaray kazanıp evindeki 23 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürmeyi hedefliyor.