Okan Buruk'tan futbolculara: Taraftarın gönlünü alalım

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Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray, bugün evinde Konyaspor'u konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta Hatayspor'la berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-kırmızılılar, hafta içinde de Dinamo Kiev'i yenememiş ve Avrupa Ligi'nde ilk 8 şansını zora sokmuştu. Üst üste alınan bu iki beraberlik sonrasında taraftarlarını üzen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Konya karşısında öğrencilerinden mutlak galibiyet istedi

"TARAFTARIN GÖNLÜNÜ ALALIM"

Okan Buruk'un, "Aldığımız sonuçlar bize yakışmadı. Konyaspor maçıyla birlikte bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmalı ve taraftarımızın gönlünü yeniden almalıyız. Sizden bu maçta galibiyet bekliyorum." dediği öğrenildi.

Buruk, Konyaspor, karşısında alınacak galibiyetin moralleri yerine getireceğinin de altını çizdi.

48. RANDEVU

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'la 48'inci kez karşılaşacak. Geride kalan 47 maçın 34'ünü G.Saray, 5'ini Konya kazandı. 8 maç berabere bitti.