Okan Buruk'tan futbolculara uyarı: Şampiyon olmak zorundayız Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesinde takım ile bir konuşma gerçekleştirdi.

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Galatasaray, Manchester United karşısında alınan galibiyetten sonra maç maç düşünmeye devam ediyor. Hafta içindeki görkemli zaferden sonra takımın rehavete girmesinden endişe ediliyordu.

Aslan'da korkulan olmadı ve takımın büyük bir ciddiyet içinde Antalyaspor maçına hazırlandığı belirtildi. Futbolcuların büyük bir moral içinde ve aynı zamanda son derece konsantre şekilde antrenmanlarda görüntü çizdiği bildirildi.

"Şampiyon olmamız lazım"

Bu durumdan memnun kalan Teknik Direktör Okan Buruk'ın da oyuncularıyla yaptığı toplantıda şu ifadeleri kullandı: