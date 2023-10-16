Okan Buruk'tan futbolcularına Beşiktaş ve Bayern Münih uyarısı Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda milli aradan sonra Beşiktaş'la kritik bir müsabakaya çıkacaklarının altını çizdi.

ensonhaber.com 3 gün arayla önce Beşiktaş derbisine ardından da Bayern Münih maçına çıkacak olan Galatasaray'da Okan Buruk, konsantrasyon uyarılarına başladı. Oyuncularıyla sık sık görüşen Buruk, "Beşiktaş maçına konsantre olun. Süper Lig de önemli, Avrupa da. Bayern Münih maçını kafanızdan atın." diyerek siyah-beyazlılarla oynanacak maça dikkati çekti. Deneyimli hocanın, milli takımdan gelecek olan futbolcularla da benzer bir görüşme yapacağı öğrenilirken, geçtiğimiz sezon mağlup oldukları maça da göndermede bulunacak. 22 puana sahip Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puanla 2. sırada bulunuyor.