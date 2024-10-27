Okan Buruk'tan futbolcularına motivasyon: 5-0'ı unutmayın

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Galatasaray'da "süper" motivasyon...

Sezon başında TFF Süper Kupa'da 5-0 mağlup olduğu Beşiktaş karşısında adeta rövanş arayan sarı-kırmızılıların, yarınki mücadele için ayrı bir konsantrasyonla sahaya çıkacakları ifade edildi. Florya'da herkesin bu şekilde derbiye hazırlandığı öğrenildi.

'ÖZÜR BORCUMUZ VAR'

Oyuncuların kendi aralarındaki sohbette bu duruma dikkat çektikleri, "Ligde ne durumda olursak olalım, bizi bir Beşiktaş derbisi bekliyor. Üstelik, Süper Kupa'daki sonuç bize yakışmamıştı ve taraftara bir özür borcumuz var" dedikleri belirtildi.

Milliyet'in haberine göre; Muslera, Icardi ve Kaan Ayhan gibi takım kaptanlarının, arkadaşlarını sürekli motive edici cümleler kullandığı vurgulandı.

Osimhen, Sara ve Sallai gibi isimler ile görüşen takımın kıdemli isimleri, Beşiktaş ile yapılan Süper Kupa maçında alınan şok edici sonucu anlatarak, bu oyuncuların karşılaşmayı daha çok önemsemeleri gerektiğini hatırlattı.

AVRUPA LİGİ MAÇI MERCEK ALTINA ALINDI

Diğer taraftan, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde oynadığı maçı mercek altına alan teknik ekibin, Rams Park'ta da rakiplerinin benzer bir anlayışla sahaya çıkmasını beklediği bildirildi.