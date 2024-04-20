Okan Buruk'tan futbolcularına sarı kart uyarısı

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile küme düşme hattından çıkmak isteyen Pendikspor karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka 21 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.
6 isim kart sınırında
Ligde 24. şampiyonluğuna ulaşmak için Pendikspor engelini aşmak isteyen Galatasaray'da bu mücadele öncesi 6 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.
Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira kart görmeleri halinde gelecek hafta forma giyemeyecek.
Okan Buruk'tan futbolculara uyarı
Galatasaray, 34'üncü haftada Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılılar, bu karşılaşmaya tam kadro çıkmayı planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un, oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardığı ifade edildi.
Maç önünde seremoni olacak
Diğer yandan Galatasaray, Süper Kupa'yı almayı bekliyor. Sarı-kırmızılılar, Pendikspor maçında kupayı kaldırmak için federasyona başvuruda bulundu.
Onay gelmesi halinde, maç önünde bir seremoni yapılacak.
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