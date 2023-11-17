Okan Buruk'tan futbolcularla toplantı! Şampiyonluk için motive etti Galatasaray'ın başarılı teknik adamı Okan Buruk, takımla bir görüşme yaparak moral verdi.

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Süper Lig'de bu sezon 12 hafta boyunca sadece Hatayspor'a yenilen Galatasaray, Kayserispor'la da 0-0 berabere kalarak ligin ilk haftasında 2 puan kaybetmişti.

Bu maçlar dışındaki 10 maçını da kazanan sarı-kırmızılılarda şampiyonluğa olan inanç ise çok yüksek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki gün yapılan idman öncesi oyunculara kısa bir konuşma yaptı.

"Alkışlık bir performans gösterdik"

Hatayspor yenilgisinin artık geride kaldığını ve şu ana kadar alkışlık bir performans gösterdiklerini belirtti.

Sarı-kırmızılı çalıştırıcının, ayrıca bazı oyuncularla antrenman sonrası birebir görüşmeler yaptığı da gelen haberler arasında.

31 puanı bulunan Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından genel averajla ikinci sırada yer alıyor.