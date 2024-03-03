Okan Buruk'tan galibiyet sonrası açıklama! Son 10 maç... Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ı mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı sözler sarf etti.

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Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederken 9 senedir kazanamadığı Dolmabahçe'den 3 puan çıkardı.

Galatasaray Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ı yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Son 6 günde 3 maç oynadık. 10 günde 4 maç oynadık. Yorgun ve eksik Galatasaray. Bütün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Dün de toplantı yaptık ve beraber yemek yedik. Birliğimizi, inancımızı ve taraftara olan borcumuzu anlattık. İyi konsantre oldular. Oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Bir, iki pozisyon verdik. 1-0 kazanmak önemli, gol yemeden kazanmak önemli.

"Son 10 maç... Şampiyon olmak istiyoruz"

Derbileri çok önemsiyoruz. Diğer maçlara da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Derbilerin atmosferi farklı. Oyun olarak bize daha açık oynuyorlar, bunun da etkisi var. Bu statta ilk galibiyet, hayırlı olsun. Liderliği geri aldık. 10 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz.

Beşiktaş derbisi zor"

Beşiktaş deplasmanı zor. Burada muhteşem taraftar var. Bu atmosferde oynamak zor. Benim oyuncularım da bu atmosferleri seviyor.

"Daha iyi dinleneceğiz"

Artık tek maça hazırlanacağız, bu bizim için avantaj. Bir tek ekstra Süper Kupa var. Daha iyi dinleneceğiz, daha iyi hazırlanacağız. Kadro tamamlandığında daha başarılı olacağız.

"Kaan Ayhan elinden geleni yaptı"

Sağ bek bölgesinde kısıtlıyız. Kaan Ayhan elinden geleni yaptı. Mauro Icardi çok %100 ile oynamadı ama takıma liderlik yaptı. Bizim işimiz zor. Çok önemli oyuncular var. Bazen egolar çok yüksek olabiliyor. Herkesi yönetmek zor olabiliyor. En önemli şey Galatasaray'ın fazlası. Artık son 10 hafta, daha fazlasını da yapmalıyız.

"Türk hakemleri hepsindne çok daha iyi"