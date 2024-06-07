Okan Buruk'tan güldüren Jose Mourinho cevabı Galatasaray'a yeniden imza atan Okan Buruk, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho için gelen soruya cevap verdi.

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ensonhaber.com

Galatasaray, sözleşme yenilenen teknik direktörü Okan Buruk için imza töreni düzenledi.

Okan Buruk, imza töreninde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho için gelen soruya cevap verdi.

"Mourinho görüşmelerinde yoktum"

Başarılı teknik adam, "Jose Mourinho'nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunun ardından, "Ben yoktum görüşmelerde. O yüzden payım yok. (Gülerek)" dedi.

Dursun Özbek: Bence var

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise bu sözlerin ardından, "Bence var, bence var!" açıklamasında bulundu.

"Şampiyonluk istiyoruz"

Okan Buruk, daha sonra, "Her takım için teknik direktör önemli. Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamla devam ediyor. Geçen seneden daha çekişmeli olacak. Aslında bizim performansımızı rakiplerimiz yukarı çekti. Yine şampiyonluk istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.